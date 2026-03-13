A la découverte du monde des orthoptères

Place du champ de foire Saint-Gaultier Indre

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-13 14:00:00

fin : 2026-07-13 17:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Initiation à l’identification et à la biologie des criquets, sauterelles et grillons en Brenne.

Criquets, sauterelles et grillons regroupent en Brenne une soixantaine d’espèces. Ces insectes sont omniprésents et peuvent s’observer en quantité dans une très grande variété de milieux naturels, de la prairie verdoyante au frondaisons des haies, de la pelouse sèche aux vases des bords d’étangs. Elles sont faciles a observé à vue mais grâce à leurs stridulations, il est aussi possible de reconnaitre à distance la présence de certaines espèces. Calloptènes, phanéroptères, decticelles et autres oedipodes, tout un nouveau monde passionnant à découvrir. 10 .

Place du champ de foire Saint-Gaultier 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

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English :

Introduction to the identification and biology of crickets, grasshoppers and crickets in the Brenne.

L’événement A la découverte du monde des orthoptères Saint-Gaultier a été mis à jour le 2026-03-13 par Destination Brenne