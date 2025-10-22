À la découverte du monde des signes par Louise Richard, orthophoniste, Marine Connan, formatrice en langue des signes et Céline Jaffry, éducatrice spécialisée, Médiathèque Les trésors de tolente Plouguerneau

À la découverte du monde des signes par Louise Richard, orthophoniste, Marine Connan, formatrice en langue des signes et Céline Jaffry, éducatrice spécialisée, Médiathèque Les trésors de tolente Plouguerneau mercredi 22 octobre 2025.

Médiathèque Les trésors de tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Début : 2025-10-22 10:45:00

fin : 2025-10-22 11:45:00

2025-10-22

Présentation de l’association Añvol/ Sensibilisation à la surdité lecture de l’histoire Ah les bonnes soupes en langue des signes française.

Pour les enfants 6-12 ans, qui devront être accompagnés d’adultes. .

Médiathèque Les trésors de tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75

