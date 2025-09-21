À la découverte du musée de la Bertauge et de ses trésors naturels Musée rural et artisanal la Bertauge Somme-Vesle

À la découverte du musée de la Bertauge et de ses trésors naturels Dimanche 21 septembre, 10h00 Musée rural et artisanal la Bertauge Marne

Entrée : 4 €, gratuit pour les moins de 12 ans.

Au cours d’une visite guidée, explorez les collections permanentes, découvrez les hangars et profitez d’une balade enrichissante en extérieur. Le parcours met également en valeur la biodiversité locale grâce à un sentier pédagogique dans le verger.

Musée rural et artisanal la Bertauge RD 3 Musée rural et artisanal, 51460 Somme-Vesle Somme-Vesle 51460 Marne Grand Est 03 26 66 64 97 http://www.labertauge.fr Sur 1 500 m² sont exposés plus de 3 000 objets de la vie quotidienne et des outils de la vie rurale, couvrant la période de 1700 à 1960 : une locomobile, une trentaine de tracteurs, des moteurs fixes, une trépigneuse, un manège, une javeleuse ainsi que divers outils de préparation du sol et de récolte. Chaque année, une exposition temporaire consacrée à l’agriculture, à la transformation de ses produits et à l’artisanat vient compléter la visite.

Dans une salle de projection, revivez les dernières fêtes des moissons à travers des films et une exposition photographique.

© Musée de la Bertauge