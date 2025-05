A la découverte du Musée des Amoureux – Werentzhouse, 1 juin 2025 14:30, Werentzhouse.

Haut-Rhin

A la découverte du Musée des Amoureux 2 rue de Ferrette Werentzhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : Début : Dimanche 2025-06-01 14:30:00 fin : 2025-08-31 19:00:00

Début : Dimanche 2025-06-01 14:30:00

fin : 2025-08-31 19:00:00

Date(s) :

2025-06-01

2025-07-06

Ce musée récent, l’un des plus petits au monde, est spécialisé dans la carte postale. Il conserve une collection de 30 000 cartes postales anciennes d’amoureux et plus de 20 000 photos y sont répertoriées, relatives à 70 villages Sundgauviens. A découvrir absolument pour tous les trésors qu’il contient ! .

2 rue de Ferrette

Werentzhouse 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 02 90 info@sundgau-sudalsace.fr

English :

This small museum keeps a collection of 30,000 old postcards of lovers and more than 20,000 photos are listed, relating to 70 Sundgau villages. To be discovered!

German :

Dieses kleine Museum beherbergt eine Sammlung von 30.000 alten Postkarten von Liebhabern und über 20.000 Fotos aus 70 Sundgauer Dörfern sind hier aufgelistet. Entdecken Sie es!

Italiano :

Questo piccolo museo raccoglie una collezione di 30.000 vecchie cartoline di innamorati e più di 20.000 foto di 70 villaggi del Sundgau. Da non perdere!

Espanol :

Este pequeño museo cuenta con una colección de 30.000 postales antiguas de enamorados y más de 20.000 fotos de 70 pueblos de Sundgau. Una visita obligada

