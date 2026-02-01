A la découverte du musée d’Eysses ! Excisum Villeneuve-sur-Lot

A la découverte du musée d’Eysses !

Excisum 1 quater Rue Victor Michaut Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 14:30:00

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Venez découvrir les collections du musée Excisum, l’Histoire et les petits détails qui permettent aux archéologues de comprendre notre passé.. Accueil théâtral, visite interactive du musée avec jeux d’énigmes et activités surprises.

De 6 à 10 ans, durée 2h.

Excisum 1 quater Rue Victor Michaut Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 88 73 67

English : A la découverte du musée d’Eysses !

Come and discover the Excisum Museum’s collections, history and the little details that help archaeologists understand our past… Theatrical welcome, interactive tour of the museum with riddles and surprise activities.

Ages 6 to 10, duration: 2 hrs.

