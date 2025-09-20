A la découverte du Musée du Pays rabastinois Musée du pays rabastinois Rabastens

A la découverte du Musée du Pays rabastinois Musée du pays rabastinois Rabastens samedi 20 septembre 2025.

A la découverte du Musée du Pays rabastinois 20 et 21 septembre Musée du pays rabastinois Tarn

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

️ Visite libre tout le week-end

(Re)découvrez les collections permanentes du musée et laissez-vous surprendre par la richesse de son fonds artistique.

Ne manquez pas l’exposition temporaire :

« Œuvres italiennes du XVIᵉ au XIXᵉ siècle – Donation J.-Ch. Tautil »,

un parcours exceptionnel à travers trois siècles de peinture italienne, issu d’une donation remarquable.

Musée du pays rabastinois 2 Rue Amédée de Clausade, 81800 Rabastens, France Rabastens 81800 La Mouline Tarn Occitanie 0563406565 https://www.rabastens.fr/ma-ville/le-musee-du-pays-rabastinois https://www.facebook.com/AmisMuseeRabastens/ L’hôtel occupe l’emplacement de deux maisons. Vers 1700, Jean-François de Rollet, marquis de Cordes et baron de Castelferrus, décida de restaurer l’hôtel des Vinel dont il avait hérité. Il obtint également en 1706 le salon sur rue de l’hôtel de Caulet, devenu dès 1617 l’hôtel de ville. Cela lui permit la reconstruction d’une grande façade uniforme comprenant un grand corps central à deux étages et deux ailes d’un étage. Il fit décorer de stucs de style Louis XIV une cheminée dans le deuxième salon du premier étage. Vers 1750, il orna de stucs le troisième salon. En 1898, les frères des Écoles chrétiennes s’y installèrent après le don que leur fit le dernier descendant de la famille de la Fite de Pelleporc. Parking place des Lices, place Auger Gaillard, place Saint-Michel.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Musée du Pays rabastinois