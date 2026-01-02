A la découverte du Palais des Papes Place du Palais Avignon
Place du Palais Départ Palais des Papes en bas de l’escalier en bois à droite de l’entrée principale Avignon Vaucluse
Début : 2026-03-08 14:30:00
fin : 2026-05-31
2026-03-08 2026-03-15 2026-03-22 2026-03-29 2026-04-03 2026-04-12 2026-04-14 2026-04-16 2026-04-18 2026-04-20 2026-04-22 2026-04-24 2026-04-26 2026-05-01 2026-05-08 2026-05-14 2026-05-23 2026-05-31 2026-06-07 2026-06-14
Une invitation à découvrir le Palais des Papes et la vie qu’on y menait au XIVe siècle à travers une visite guidée.
English :
An invitation to discover the Palace of the Popes and the life that was lived there in the 14th century through a guided tour.
