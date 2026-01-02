A la découverte du Palais des Papes Place du Palais Avignon

A la découverte du Palais des Papes

Place du Palais Départ Palais des Papes en bas de l’escalier en bois à droite de l’entrée principale Avignon Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 14:30:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-03-08 2026-03-15 2026-03-22 2026-03-29 2026-04-03 2026-04-12 2026-04-14 2026-04-16 2026-04-18 2026-04-20 2026-04-22 2026-04-24 2026-04-26 2026-05-01 2026-05-08 2026-05-14 2026-05-23 2026-05-31 2026-06-07 2026-06-14

Une invitation à découvrir le Palais des Papes et la vie qu’on y menait au XIVe siècle à travers une visite guidée.

.

Place du Palais Départ Palais des Papes en bas de l’escalier en bois à droite de l’entrée principale Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 74 32 74 officetourisme@avignon-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An invitation to discover the Palace of the Popes and the life that was lived there in the 14th century through a guided tour.

L’événement A la découverte du Palais des Papes Avignon a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme Avignon Tourisme