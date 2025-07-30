A la découverte du Palais des Papes visite guidée en anglais place du Palais Avignon

A la découverte du Palais des Papes visite guidée en anglais place du Palais Avignon mercredi 30 juillet 2025.

A la découverte du Palais des Papes visite guidée en anglais

place du Palais Palais des Papes départ en bas de l'escalier en bois à droite de l'entrée principale Avignon Vaucluse

Début : Dimanche 2025-07-30

fin : 2025-08-17

2025-07-30 2025-08-03 2025-08-05 2025-08-07 2025-08-10 2025-08-12 2025-08-14 2025-08-17 2025-08-19 2025-08-21 2025-08-24 2025-08-26 2025-08-28 2025-08-31 2025-09-07 2025-09-14 2025-09-28

Une invitation à découvrir le Palais des Papes et la vie qu’on y menait au XIVe siècle à travers une visite guidée en Anglais

place du Palais Palais des Papes départ en bas de l’escalier en bois à droite de l’entrée principale Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 32 74 32 74

English : Discovering the Palais des Papes guided tour in English

An invitation to discover the Palais des Papes and life there in the 14th century through a guided tour in English.

German : Auf Entdeckungstour durch den Papstpalast Führung auf Englisch

Eine Einladung, den Papstpalast und das Leben, das man dort im 14. Jahrhundert führte, durch eine Führung auf Englisch zu entdecken.

Italiano : Alla scoperta del Palazzo dei Papi visita guidata in inglese

Un invito a scoprire il Palazzo dei Papi e la sua vita nel XIV secolo attraverso una visita guidata in inglese.

Espanol : Descubrir el Palacio de los Papas visita guiada en inglés

Una invitación a descubrir el Palacio de los Papas y la vida en él en el siglo XIV a través de una visita guiada en inglés.

