À la découverte du parc de Piloué, Parc de Piloué, Chiré-en-Montreuil

À la découverte du parc de Piloué 6 et 7 juin Parc de Piloué Vienne

Entrée : 2€, gratuit -12 ans. Accès conseillé par le hameau de Piloué (direction Piloué, puis toujours tout droit, prendre le chemin de terre et la deuxième barrière sur la droite).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T12:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins, le parc ouvre exceptionnellement ses portes au public, offrant l’opportunité de découvrir :

Un patrimoine arboré d’exception, avec des arbres pluricentenaires (cèdres majestueux, séquoias imposants, noyers d’Amérique, etc.), pour la plupart plantés au XIXe siècle ;

Une diversité d’essences rares, témoignant du savoir-faire du Comte de Choulot ;

Un paysage préservant à la fois son héritage historique et sa vocation écologique.

Une visite immersive dans un écrin de verdure, où nature, histoire et art des jardins se répondent avec élégance.

Parc de Piloué Piloué, 86190 Chiré-en-Montreuil Chiré-en-Montreuil 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine Le domaine de Piloué allie un château du XVIIe siècle – bâti sur des fondations plus anciennes – et un parc paysager remarquable, dessiné au milieu du XIXe siècle par le Comte de Choulot, célèbre paysagiste ayant conçu plus de 280 parcs en France (dont l’emblématique parc du Vésinet, selon le recensement de l’Association des Amis de Choulot).

Classé parmi les Monuments Historiques et labellisé « Ensemble arboré remarquable de France » par l’association A.R.B.R.E.S., le parc de Piloué s’inscrit dans la tradition des jardins à l’anglaise, tout en adoptant un modèle original de parc agricole en parfaite harmonie avec son environnement naturel. Ses décors successifs, inspirés des jeux scénographiques, jouent avec les contrastes de lumière entre les bosquets ombragés et les clairières ensoleillées.

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins, le parc ouvre exceptionnellement ses portes au public, offrant l’opportunité de découvrir :

©PhilippeAymer