A la découverte du passé : exposition inédite de cartes postales anciennes Maison du patrimoine Grasse

A la découverte du passé : exposition inédite de cartes postales anciennes 20 et 21 septembre Maison du patrimoine Alpes-Maritimes

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Les rues ont une mémoire. Et cette mémoire s’invite au cœur d’une exposition consacrée aux vieilles cartes postales représentant les rues, places et boulevards d’hier, accompagnées de leurs anciennes publicités des commerces qui les animaient.

Passionné d’histoire grassoise et surtout par celle du hameau de Magagnosc, Jean-Pierre Froitzeim nous propose une exposition à la fois touchante et instructive sur la commune, à partir de sa collection personnelle de cartes postales anciennes.

Une plongée dans l’histoire populaire et commerciale de la ville, entre mémoire collective et patrimoine visuel. Chaque carte postale raconte une époque.

A découvrir absolument !

Maison du patrimoine 22 rue de l’Oratoire 06130 Grasse, Alpes Maritimes Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 97 05 58 70 http://www.ville-grasse.fr/maison_du_patrimoine.html https://fr-fr.facebook.com/grasse.patrimoine Acces libre; Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 16h30 et ouvertures exceptionelles

Ville de Grasse – archives communales