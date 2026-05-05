A la découverte du passé thermal de Charbonnières-les-Bains, Parc Saint Luce- Esplanade Cadichon charbonnières-les- Bains, Charbonnières-les-Bains

A la découverte du passé thermal de Charbonnières-les-Bains Samedi 27 juin, 09h45 Parc Saint Luce- Esplanade Cadichon charbonnières-les- Bains Métropole de Lyon

Au chapeau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T09:45:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T09:45:00+02:00 – 2026-06-27T12:00:00+02:00

Circuit historique à la découverte du passé thermal de cette ancienne ville d’eau : courses d’ânes, cercles de ejux, hôtels, meublés… ouverture exceptionnelle du parc thermal jusqu’à la jetée de la source dans le ruisseau de Charbonnières.

Parc Saint Luce- Esplanade Cadichon charbonnières-les- Bains 21 Avenue Lamartine charbonnières – les-Bains Charbonnières-les-Bains 69260 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « charbonnieres.histoire@gmail.com »}]

Visite guidée du centre thermal ancien avec panneaux d’interprétations asinodrome courses d’ânes

CHA-GRH