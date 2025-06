A LA DECOUVERTE DU PASTORALISME Les Angles 20 août 2025 14:00

Pyrénées-Orientales

A LA DECOUVERTE DU PASTORALISME Lac de Balcère Les Angles Pyrénées-Orientales

Début : 2025-08-20 14:00:00

fin : 2025-08-20

2025-08-20

Mercredi 20 août à la découverte du pastoralisme.

14h Partez découvrir le sentier de Gagnade. Inscription obligatoire à l’office de tourisme. Nombre de places limitées. Rdv au lac de Balcère. Gratuit…

Lac de Balcère

Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 32 76 lesanglesinfos@les-angles.com

English :

Wednesday August 20: Discover pastoralism.

2pm: Discover the Gagnade trail. Registration required at the tourist office. Limited number of places. Meeting point at Balcère lake. Free admission…

German :

Mittwoch, 20. August: Entdecken Sie die Weidewirtschaft.

14 Uhr: Machen Sie sich auf den Weg, um den Pfad von Gagnade zu entdecken. Anmeldung im Tourismusbüro erforderlich. Begrenzte Anzahl an Plätzen. Treffpunkt am See von Balcère. Kostenlos…

Italiano :

Mercoledì 20 agosto: alla scoperta della pastorizia.

ore 14.00: scoperta del sentiero della Gagnade. Iscrizione obbligatoria presso l’Ufficio del turismo. Numero di posti limitato. Punto d’incontro al lago Balcère. Ingresso libero…

Espanol :

Miércoles 20 de agosto: descubrir el pastoralismo.

14.00 h: Descubra el sendero de la Gagnade. Inscripción obligatoria en la Oficina de Turismo. Plazas limitadas. Punto de encuentro en el lago de Balcère. Entrada gratuita…

