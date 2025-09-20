A la découverte du patrimoine architectural du Château de Thézan Château de Thézan Saint-Didier

A la découverte du patrimoine architectural du Château de Thézan 20 et 21 septembre

Tarif réduit pour tous : 8€ au lieu de 10€ – Audioguidage gratuit

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Découvrez un patrimoine architectural emblématique de la Renaissance en Provence.

Sur la base d’un château-fort et de ses remparts, un 2eme chateau a été construit sous la Renaissance.

Puis, profitant des remparts encore disponibles, le Marquis Louis de Thézan-Venasque a ajouté un 3ème château dans un style classique du 17e siècle.

Les salons, entièrement meublés et riches de leurs décors sont à parcourir.

Vous déambulerez aussi dans le Parc à l’Anglaise aux arbres remarquables.

Château de Thézan 58 Rue du Château, 84210 Saint-Didier Saint-Didier 84210 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0622880746 http://www.chateaudethezan.com https://m.Facebook.com/chateaudethezan;https://www.instagram.com/chateaudethezan Entre Lubéron et Ventoux, l’ancienne demeure des Marquis de Venasque a toujours été habitée et agrandie depuis l’époque gallo-romaine. Vous découvrirez ses salons entièrement meublés et ayant conservé leurs décors fastueux, mais aussi des installations thermales uniques datant du Second Empire. Jardins dessinés par Le Nôtre réaménagés en Parc à l’Anglaise au XIXe siècle. Parkings publics de la commune à proximité, espace piéton au cœur du vieux village.

