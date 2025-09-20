A la découverte du patrimoine architectural et naturel du bourg de Saint-Claude Médiathèque Bernadette Cassin-Pierrot Saint-Claude

Casquette, chaussures de marche et bouteille d’eau

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

A la découverte du patrimoine bâti et naturel du bourg de Saint-Claude

Le centre-bourg de Saint-Claude compte de nombreux bâtiments exceptionnels par leur valeur historique et architecturale : le pavillon de la montagne, la villa Dubrueil, la résidence préfectorale ou encore le Camp Jacob.

Autant de merveilles que le public est invité à découvrir autrement, avec le regard éclairé d’une architecte DLPG, Katia Kali et d’Aline Merle, chargée de mission Transition écologique à la ville de Saint-Claude.

Cette balade à pied dans les rues de la ville sera l’occasion d’observer le lien entre le bâti et le jardin à travers divers contextes : case créole, monument historique, berge de rivière, etc.

Saint-Claude, ville riche d’un patrimoine naturel, un trésor inestimable à préserver.

Rendez-vous dans les jardins de la Médiathèque municipale de Saint-Claude.

Médiathèque Bernadette Cassin-Pierrot Avenue du Maréchal Foch 97120 Saint-Claude Saint-Claude 97120 Guadeloupe [{« type »: « phone », « value »: « 0690330879 »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

@Ville de Saint-Claude