A la découverte du patrimoine architectural rural de la Bâtie Neuve et bien plus... Place de la Gare La Bâtie Neuve La Bâtie-Neuve

A la découverte du patrimoine architectural rural de la Bâtie Neuve et bien plus… 20 et 21 septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Parcours commenté de 1,2 km dans le village de la Bâtie Neuve tout au long du nouveau sentier patrimonial du Lézard Bastidon à la découverte de l’histoire et du patrimoine du village et de photos anciennes de la vie dans ce bourg rural des Hautes Alpes

Déambulation commentée tout le long du sentier du Lézard bastidon à la découverte de l'histoire et de l'architecture rurale du bourg de la Bâtie Neuve

Place de la Gare La Bâtie Neuve
Place de la Gare 05230 LA BATIE NEUVE
La Bâtie-Neuve 05230
Hautes-Alpes
Provence-Alpes-Côte d'Azur
0682743896
https://www.lesamisdupatrimoinebastidon.fr

Parking

Les Amis du Patrimoine bastidon