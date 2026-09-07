A la découverte du patrimoine art déco et de l’histoire du village de Chevregny, Eglise Saint-Médard 02000 CHEVREGNY, Chevregny

Informations pratiques

A la découverte du patrimoine art déco et de l’histoire du village de Chevregny 19 et 20 septembre Eglise Saint-Médard 02000 CHEVREGNY Aisne

Gratuit, pas de limite de places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La mairie de Chevregny, en association avec le musée départemental de l’école publique et l’association des amis des Chaînées vous propose de partir à la découverte du patrimoine de la Reconstruction réalisé au lendemain de la première guerre mondiale principalement par l’architecte municipal Fernand Tinlot et l’architecte Paul Robine entre 1920 et 1935.

Découvrez les bâtiments publics ou privés influencés par l’art déco : église St-Médard, mairie-école, oratoire Notre-Dame du mont bossu, lavoir, pompe incendie, maisons privées et château des Chaînées.

Au sein de l’église St-Médard, découvrez les vitraux de Pierre Villette (1931), les statues d’Yvonne Parvillée de même que le mobilier de la société Biais. Le baptistère du XIIème siècle est tout ce qu’il reste de l’ancienne église.

Pour le musée de l’école comme pour le château des Chaînées se reporter à leurs fiches respectives.

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Une exposition en 34 panneaux vous est proposées dans différents lieux du village (église, lavoir, ferme, parc du château) et vous présente avec textes explicatifs et près de 300 documents iconographiques l’histoire du village avant-guerre, la période de l’occupation allemande et l’aventure de la reconstruction à partir de 1918 (conditions matérielles, dommage de guerre, les styles en faveur : arts-and-crafts, art déco, régionalisme…)

Les organisateurs mettent un livret de visiteavec un plan du village à votre disposition dans trois lieux :

– A l’entrée de l’église St-Médard (ouverte de 10h à 18h le samedi et le dimanche)

– A l’accueil du musée de l’école (ouvert de 14h à 17h le samedi et le dimanche)

– A l’entrée du parc du château des Chaînées (ouvert de 10h à 18h le samedi et de 11h à 16h le dimanche)

Le plan permet de se repérer dans le village avec le contenu des panneaux mais aussi une rapide description des bâtiments devant lesquels vous vous arrêtez. IL n’y a pas d’ordre, le simple plaisir d’allier balade et découvertes !

Eglise Saint-Médard 02000 CHEVREGNY 1 rue du mont des vaches chevregny Chevregny 02000 Aisne Hauts-de-France La fondation à Chevregny d’une église dédiée à Saint-Médard remonte désormais à plus d’un millénaire : il semblerait que ce soit Raoul 1er, évêque de Laon (896-921), qui en soit à l’origine.

Elle passait à l’origine pour l’une des plus belles de la région.

Cet édifice était composé d’une nef de trois travées, flanquée de deux bas-côtés et accompagnée d’un transept peu saillant qui renfermait deux absidioles en cul-de-four.

Elle sera détruite lors des combats du Chemin des Dames en 1917 et reconstruite dans le même esprit en 1932 par l’architecte municipal Fernand Tinlot et dotée de vitraux très originaux du maître-verrier Pierre Villette. L’église est ouverte à l’occasion des journées du patrimoine et à l’occasion de célébrations.

La **mairie de Chevregny**, en association avec le **musée départemental de l’école publique** et l’**association des amis des Chaînées** vous propose de partir à la découverte du patrimoine de la au…

© Musée de l’école