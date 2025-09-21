A la découverte du patrimoine bourranais Bourran
Place de la Mairie Bourran Lot-et-Garonne
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
2025-09-21
Point d’accueil place de la mairie.
Remise d’un document avec plan et circuits répertoriant les points remarquables et les chemins de randonnée.
Visite libre à pied, à vélo ou en voiture. .
Place de la Mairie Bourran 47320 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 39 41 65 alain.moulucou@wanadoo.fr
