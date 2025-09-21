A la découverte du patrimoine bourranais Bourran

A la découverte du patrimoine bourranais Bourran dimanche 21 septembre 2025.

A la découverte du patrimoine bourranais

Place de la Mairie Bourran Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Point d’accueil place de la mairie.

Remise d’un document avec plan et circuits répertoriant les points remarquables et les chemins de randonnée.

Visite libre à pied, à vélo ou en voiture. .

Place de la Mairie Bourran 47320 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 39 41 65 alain.moulucou@wanadoo.fr

English : A la découverte du patrimoine bourranais

German : A la découverte du patrimoine bourranais

Italiano :

Espanol : A la découverte du patrimoine bourranais

L’événement A la découverte du patrimoine bourranais Bourran a été mis à jour le 2025-09-02 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas