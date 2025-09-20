À la découverte du patrimoine clichois disparu Bibliothèque municipale Cyrano-de-Bergerac Clichy-sous-Bois

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À la découverte du patrimoine clichois disparu

Du mardi 16 au samedi 27 septembre, en partenariat avec les Archives municipales.

Clichy-sous-Bois, sur les traces de son passé effacé : bâtiments disparus, lieux oubliés, mémoires enfouies dans le tissu urbain. Grâce aux archives municipales, venez explorer une autre facette de la ville, entre histoire et disparition.

Bibliothèque municipale Cyrano-de-Bergerac 10 allée Maurice-Audin 93390 Clichy-sous-Bois Clichy-sous-Bois 93390 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 41 70 31 80 http://bibliotheque.clichysousbois.fr Tramway T4 – Arrêt Clichy-sous-Bois Mairie

Bus 603, 623 – Arrêt Clichy-sous-Bois Mairie

Bus 146, 613, 644 – Arrêt Mairie Château

Bus 643 – Arrêt La Lorette

Ascenseur, parking accessible PMR sur réservation

©Les Archives municipales de Clichy-sous-Bois