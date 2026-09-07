À la découverte du patrimoine culturel franco turc – CCFT 94, Centre culturel franco turc du val de marne, Valenton

Informations pratiques

À la découverte du patrimoine culturel franco turc – CCFT 94 19 et 20 septembre Centre culturel franco turc du val de marne Val-de-Marne

Limité à 25 personnes par heures

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T20:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le CCFT 94 ouvre ses portes au public pour un week-end placé sous le signe de la découverte et du partage culturel.

Pendant deux jours, les visiteurs pourront découvrir une programmation variée autour des arts et traditions turques : démonstrations d’Ebru (art du papier marbré) et de calligraphie, découverte du Ney, instrument traditionnel, ainsi qu’un concert.

Une exposition sera également proposée tout au long du week-end afin de présenter au public différentes œuvres et éléments du patrimoine culturel.

Cette programmation permettra aux visiteurs de découvrir le CCFT 94, ses espaces et ses activités, dans une ambiance conviviale et ouverte à tous.

Entrée libre et gratuite.

Centre culturel franco turc du val de marne 1 avenue du champ saint Julien 94460 Valenton Valenton 94460 Val-de-Marne Île-de-France 0033766929482 http://www.ccft94.fr https://www.facebook.com/acft94 Centre culturel franco-turc du Val-de-Marne – CCFT 94

Un nouveau lieu culturel au cœur de Valenton

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Centre culturel franco-turc du Val-de-Marne (CCFT 94) ouvre ses portes au public et propose de découvrir son nouveau bâtiment ainsi que les différentes activités qui y prennent place.

Inauguré en 2026 après plusieurs années de projet et de mobilisation, le CCFT 94 est un lieu dédié à la culture, à la transmission, à l’éducation et au vivre-ensemble.

Au cours de la visite, les visiteurs pourront découvrir les différents espaces du centre, son architecture et son histoire, mais également les nombreuses activités proposées : ateliers culturels, calligraphie, ebru, activités sportives, bibliothèque jeunesse et rencontres culturelles.

Cette ouverture exceptionnelle permettra également de découvrir la richesse de la culture franco-turque et les liens qu’elle contribue à créer entre les habitants du Val-de-Marne.

Une invitation à découvrir un nouveau lieu de culture, de partage et de rencontre à Valenton.

CCFT 94 – 1 avenue du Champ Saint-Julien, 94460 Valenton

️ Entrée libre – Tout public Conditions d’accès

Entrée libre et gratuite, ouverte à tous.

Bus 430 : arrêt à proximité immédiate du CCFT 94.

Stationnement gratuit disponible autour du bâtiment.

Accès possible depuis le RER D et le RER A.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le CCFT 94 ouvre ses portes au public pour un week-end placé sous le signe de la découverte et du partage culturel.

©Ccft94