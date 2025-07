A LA DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE DE LA TERRE Saint-Marcel-Paulel

Cette journée sera l’occasion de remonter quelque peu le temps et d’apprécier, le temps d’une balade, l’héritage de la culture de la Terre, tant architecturale qu’artistique encore vivace en Toulousain et, ici, en coteaux du Girou.

Au programme, une journée qui se décompose en deux parties. Le matin, découvrez avec David Naudinat, alias le Guide Occitan, l’église et le village. Le Midi, pique-nique devant la mairie ou sur les bords du Girou. Direction ensuite l’Atelier Ficat (déplacement à pied possible) pour découvrir la pratique actuelle autour de l’artisanat et de la sculpture en terre cuite.

Découverte des fresques de l’église de Saint-Marcel-Paulel

Intérieurs de l’Eglise de Saint-Marcel-Paulel

Eglise de Saint-Marcel-Paulel

Rendez-vous à 10h30 avec le Guide Occitan, devant le portail de l’église du village. Cette jolie église rurale est une des rares en Haute-Garonne à être recouverte à l’intérieur de peinture murale de grande qualité et au registre iconographique original. Venez comprendre la signification de celles-ci avec le Guide Occitan. .

English :

This day will be an opportunity to step back in time and appreciate, during a stroll, the heritage of earth culture, both architectural and artistic, which is still alive and well in the Toulousain region and, here, on the Girou hillsides.

German :

Dieser Tag bietet die Gelegenheit, die Zeit ein wenig zurückzudrehen und bei einem Spaziergang das Erbe der Erdkultur zu würdigen, sowohl in architektonischer als auch in künstlerischer Hinsicht, das im Toulousain und hier an den Hängen des Girou noch lebendig ist.

Italiano :

Questa giornata sarà l’occasione per fare un salto indietro nel tempo e passeggiare per apprezzare il patrimonio della cultura della terra, sia architettonico che artistico, che è ancora vivo e vegeto nella regione di Toulousain e, qui, sulle colline di Girou.

Espanol :

Este día será la ocasión de retroceder en el tiempo y pasear para apreciar el patrimonio de la cultura de la tierra, tanto arquitectónico como artístico, que sigue vivo en la región de Toulousain y, aquí, en las laderas del Girou.

