A la découverte du patrimoine du village Bureau d’Information Touristique d’Isola Village Isola

A la découverte du patrimoine du village Bureau d’Information Touristique d’Isola Village Isola samedi 27 septembre 2025.

A la découverte du patrimoine du village

Bureau d’Information Touristique d’Isola Village 11 rue de la Liberté Isola Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 14:00:00

fin : 2025-09-27 15:00:00

Date(s) :

2025-09-27

Visite commentée ou session d’Explor’game.

RDV place de la mairie.

Info et résa auprès du Bureau d’information touristique au 04 93 23 15 15.

.

Bureau d’Information Touristique d’Isola Village 11 rue de la Liberté Isola 06420 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 23 15 15 info.isola@nicecotedazurtourisme.com

English : Discovering the village’s heritage

Guided tour or Explor’game session.

Meet at the town hall square.

Information and bookings at the Tourist Information Office on +33 (0)4 93 23 15 15.

German :

Kommentierte Besichtigung oder Explor’game-Sitzung.

Treffpunkt: Place de la mairie (Rathausplatz).

Infos und Reservierungen beim Bureau d’information touristique unter 04 93 23 15 15.

Italiano : Alla scoperta del patrimonio del villaggio

Visita guidata o sessione di Explor’game.

Appuntamento davanti al municipio.

Informazioni e prenotazioni presso l’Ufficio Informazioni Turistiche al numero 04 93 23 15 15.

Espanol :

Visita guiada o sesión Explor’game.

RDV place de la mairie.

Información y reservas en la Oficina de Turismo: 04 93 23 15 15.

L’événement A la découverte du patrimoine du village Isola a été mis à jour le 2025-08-27 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur