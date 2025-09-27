A la découverte du patrimoine du village Bureau d’Information Touristique d’Isola Village Isola
A la découverte du patrimoine du village
Bureau d’Information Touristique d’Isola Village 11 rue de la Liberté Isola Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Début : 2025-09-27 14:00:00
fin : 2025-09-27 15:00:00
2025-09-27
Visite commentée ou session d’Explor’game.
RDV place de la mairie.
Info et résa auprès du Bureau d’information touristique au 04 93 23 15 15.
Bureau d’Information Touristique d’Isola Village 11 rue de la Liberté Isola 06420 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 23 15 15 info.isola@nicecotedazurtourisme.com
English : Discovering the village’s heritage
Guided tour or Explor’game session.
Meet at the town hall square.
Information and bookings at the Tourist Information Office on +33 (0)4 93 23 15 15.
Kommentierte Besichtigung oder Explor’game-Sitzung.
Treffpunkt: Place de la mairie (Rathausplatz).
Infos und Reservierungen beim Bureau d’information touristique unter 04 93 23 15 15.
Italiano : Alla scoperta del patrimonio del villaggio
Visita guidata o sessione di Explor’game.
Appuntamento davanti al municipio.
Informazioni e prenotazioni presso l’Ufficio Informazioni Turistiche al numero 04 93 23 15 15.
Visita guiada o sesión Explor’game.
RDV place de la mairie.
Información y reservas en la Oficina de Turismo: 04 93 23 15 15.
L’événement A la découverte du patrimoine du village Isola a été mis à jour le 2025-08-27 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur