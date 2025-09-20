À la découverte du patrimoine du XXe siècle en Sarthe · CAUE 72 Divers lieux Le Mans

À la découverte du patrimoine du XXe siècle en Sarthe · CAUE 72 Samedi 20 septembre, 09h30 Divers lieux Sarthe

> Inscription en ligne obligatoire avant le jeudi 18 septembre 2025

> GRATUIT

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Le patrimoine XXe est à l’honneur au CAUE et sera le fil conducteur des visites organisées dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. Patrimoine méconnu, riche, parfois labellisé par le ministère de la Culture, la Sarthe compte de belles références d’architecture du XXe siècle. L’occasion de valoriser des réalisations marquantes ou significatives en conjuguant histoire de l’architecture et pédagogie.

À l’occasion des 42e Journées européennes du patrimoine, le CAUE de la Sarthe vous propose de découvrir le patrimoine du XXe siècle en 3 parcours : deux à pied et un à vélo.

Ces balades seront également l’occasion de vous présenter en avant-première le quatrième ouvrage de notre collection dédiée au patrimoine du XXe siècle en Sarthe : « Patrimoine XX : Espaces connectés en Sarthe ».

Parcours 1 – Découverte au fil de la Sarthe

Le Mans, à pied

Samedi 20 septembre

Départ à 9h30, RDV à l’arrêt de Tram Lafayette

Durée approximative de la balade : 2 heures

Arrivée au CAUE de la Sarthe pour l’inauguration de sa nouvelle bibliothèque !

Parcours 2 – Balade dans les quartiers sud

Le Mans, à vélo

Samedi 20 septembre

Départ à 14h30, RDV devant le cinéma Le Royal

Durée approximative de la balade : 2 heures

Parcours 3 – De la gare au centre-ville du Mans

Le Mans, à pied

Dimanche 21 septembre

Départ à 9h30, RDV au 4 Boulevard Marie et Alexandre Oyon, Le Mans

Durée approximative de la balade : 2 heures

CAUE de la Sarthe