À la découverte du patrimoine et de l’histoire de la présence juive Synagogue Nancy

Visite sur inscription obligatoire, avec présentation d’une pièce d’identité.

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T14:45:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T15:45:00

Synagogue construite de 1787 à 1788 par l’architecte Augustin-Charles Piroux, auteur de la synagogue de Lunéville. Agrandie et remaniée en 1841 et 1861, elle reçoit une nouvelle façade en 1935, dessinée par l’architecte Alfred Thomas, lors de l’ouverture du boulevard Joffre. Elle porte l’inscription : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ».

Deux créneaux de visites commentées sont proposés, avec des explications sur les aspects architecturaux, historiques et cultuels.

Face à l'accroissement de la communauté juive, l'idée d'agrandir la synagogue émerge dès 1827, mais les travaux ne sont réalisés qu'en 1834 sous la direction de l'architecte Dosse. Dès les années 1840, le bâtiment souffre de désordres architecturaux, d'un manque de places lors des fêtes et d'un manque de dignité. En 1843, un projet de Léopold Marx est rejeté, tandis que celui de N. Grillot est adopté avec une subvention étatique de 4 000 francs. La synagogue est élargie par l'ajout de bas-côtés et allongée avec des travées supplémentaires ; les bancs centraux remplacent les sièges sur le pourtour, augmentant la capacité. Elle est aussi équipée d'une chaire à prêcher, comme celles déjà installées à Bordeaux, Paris et Strasbourg.

En 1861, Mellin poursuit les aménagements, obtenant une aide annuelle de 15 000 francs sur trois ans. Cette même année, un orgue est installé. En 1874, il crée une salle annexe servant de salle d’attente et de Soukkah, également utilisée pour les mariages.

En 1935, le percement du boulevard Joffre transforme le quartier. Une nouvelle façade, inspirée de celle de la synagogue de la rue de la Victoire à Paris, est conçue par Thomas Alfred avec l’entrepreneur Chaize et l’artiste verrier-céramiste Lemoine. Une petite cour est aménagée devant l’édifice, mais la liaison avec la rue de l’Équitation est abandonnée.

À partir de 1956, plusieurs projets de centre communautaire échouent, jusqu’à la destruction des annexes dans les années 1970, y compris la Soukkah. Henri Prouvé réalise alors le centre actuel, en harmonie avec les bâtiments voisins, dont il est aussi l’architecte.

© Inventaire général / Région Grand Est