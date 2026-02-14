À la découverte du Patrimoine Religieux Hospitalier – #2 Quartier Saint-Sauveur, L’Hermitage gantois, Lille

À la découverte du Patrimoine Religieux Hospitalier – #2 Quartier Saint-Sauveur 5 avril et 5 juillet L’Hermitage gantois Nord

Sur réservation, Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-05T15:00:00+02:00 – 2026-04-05T16:30:00+02:00

Fin : 2026-07-05T15:00:00+02:00 – 2026-07-05T16:30:00+02:00

Venez (re)découvrir l’histoire de l’un des plus vieux quartiers de Lille qui s’est construit autour de son église et de deux hôpitaux administrés par les Sœurs Augustines hospitalières.

Vivez la passionnante histoire de Jean de le Cambe riche commerçant qui fonda l’un de ses 2 hôpitaux, qui s’appelle aujourd’hui encore: l’Hospice Gantois.

Suivez les guides, de l’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille et de l’Antenne lilloise de la Pastorale du Tourisme et des Loisirs du Diocèse de Lille, en passant par l’église Saint-Sauveur et le Pavillon Saint-Sauveur, dernier vestige de ce second hôpital, jusqu’au Refuge de l’Abbaye de Marchiennes.

L’Hermitage gantois 224 Rue Pierre Mauroy Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 0661970653 [{« type »: « email », « value »: « prtl.lille@lille.catholique.fr »}] En 1466, Jean de le Cambe, riche commerçant, fonde l’hôpital St Jean-Baptiste qui deviendra l’Hospice Gantois. En 1500, jusqu’à 195 pensionnaires y résident. Les sœurs augustines assurent les soins aux malades. Elles sont exilées en 1792 et reviennent en 1816, pour quitter définitivement les lieux en 1973. Devenu une maison pour personnes âgées à partir de 1919, l’hospice ferme ses portes en 1995. De nos jours, l’Hermitage Gantois est un hôtel de prestige.

Partez à la découverte du patrimoine religieux hospitalier du Quartier Saint-Sauveur. Un bénévole la Pastorale du Tourisme du Diocèse de Lille, suivez le guide !

Thomas SANCHEZ