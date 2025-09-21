A la découverte du patrimoine religieux hospitalier du Quartier Saint-Sauveur Hospice Gantois Lille

25 places disponibles. Rendez-vous devant l’entrée officielle de l’Hôtel L’Hermitage Gantois.

Venez découvrir l’histoire de l’un des plus vieux quartiers de Lille. Le Quartier Saint-Sauveur s’est construit au Moyen-âge autour de son église et de deux hôpitaux administrés par les Sœurs Augustines hospitalières. Vivez la passionnante histoire deJean de le Camberiche commerçant qui fonda l’un de ses 2 hôpitaux, qui s’appelle aujourd’hui encore : l’Hospice Gantois.

Suivez les guides, de l’Hospice Gantois en passant par l’église Saint-Sauveur et le Pavillon Saint-Sauveur, dernier vestige de ce second hôpital, jusqu’au Refuge de l’Abbaye de Marchiennes.

Parcours organisé par l’Antenne lilloise de la Pastorale du Tourisme du Diocèse de Lille en partenariat avec l’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille.

Hospice Gantois 224 rue Pierre Mauroy 59000 Lille Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France L'ancien Hospice Gantois, véritable fleuron du patrimoine hospitalier lillois des XV-XVIIe siècles.

Bourgeois et échevin de Lille, Jean de Le Cambe dit Gantois fit édifier en 1460 un hôpital placé sous la protection de Saint Jean-Baptiste pour soigner treize malades âgés d’au moins soixante ans. En 1995, l’activité d’accueil des personnes âgées défavorisées cessa définitivement. L’Hospice Gantois est devenu un hôtel haut de gamme en 2003. Il conserve un lieu de mémoire animé par l’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille.

