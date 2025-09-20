A la découverte du patrimoine religieux vernaculaire du Vieux-Lille #1 Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille Lille

A la découverte du patrimoine religieux vernaculaire du Vieux-Lille #1 Samedi 20 septembre, 10h30 Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille Nord

25 places disponibles. Rendez-vous au pied des marches du Parvis de la Cathédrale Notre-Dame de la Treille.

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Venez découvrir un pan de l’histoire du quartier historique de Lille au détour de ses ruelles et plus particulièrement au travers de ses modestes témoins de la piété de ses habitants.

Suivez les guides de l’Antenne lilloise de la Pastorale du Tourisme du Diocèse de Lille, qui vous inviteront à lever les yeux et à poser votre regard sur les niches votives ainsi que sur les bas et haut reliefs présents sur de nombreuses façades ouvragées du quartier.

Le culte de Notre-Dame-de-la-Treille s'ancre dans l'existence d'une statue de la fin du XIIe siècle figurant la Vierge sur un trône tenant l'Enfant Jésus et un sceptre. La statue est vénérée dans une chapelle cédée aux chanoines de la collégiale Saint-Pierre où une chapelle lui est consacrée vers 1238-1254. À la Révolution, la collégiale est détruite. Le chapelain de la Treille achète la statue en 1792, la cache et la remet à Guillaume Lefebvre d'Hennin qui la donne à la paroisse Sainte-Catherine. La statue est installée dans l'église. En 1842, pour rendre son importance au culte de Notre-Dame de la Treille, la statue est transférée dans la chapelle d'axe de la nef nord et l'autel érigé en autel privilégié en 1844. L'idée d'une construction nouvelle est lancée en 1853. Le site est rapidement choisi : il s'agit de l'ancien cirque et de la Motte Madame où la légende situe l'île à l'origine de la ville. Le concours est lancé en 1853 et précise que le monument devra s'inspirer des grands édifices de la première moitié du XIIIe siècle. La première pierre est posée en 1856 après approbation des plans. La première élévation est inspirée de Chartres alors que la dernière est plus proche de Notre-Dame de Paris. La bénédiction de l'église supérieure a lieu en 1869, ainsi que celle des chapelles axiale et latérales. La mise en œuvre du programme iconographique s'étend jusqu'en 1870. En 1872, la statue miraculeuse y est transférée. La nef est inaugurée en 1947. Le chœur est inauguré en 1956, la croisée du transept en 1957, les deux dernières travées de la nef en 1958. Le bras sud du transept est achevé en 1974. Pose des vitraux de Max Ingrand en 1963-1966. En 1990, Carlier est chargé de concevoir la façade par un projet moderne en rupture avec le néo-gothique.

Journées européennes du patrimoine 2025

Gonzague CUVELIER