A la découverte du patrimoine place Beltrame Saint-Rémy

place Beltrame Impasse de l’Égalité Saint-Rémy Saône-et-Loire

Début : 2025-09-21 09:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-21

Grand jeu de piste du patrimoine à la découverte du cœur historique de saint Rémy. 2 places pour notre concert Gospel de novembre à gagner. Inscription obligatoire sur notre site internet www.saintremypatrimoine.com à la page agenda. .

place Beltrame Impasse de l’Égalité Saint-Rémy 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 64 43 42 55

