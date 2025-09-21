A la découverte du patrimoine place Beltrame Saint-Rémy
place Beltrame Impasse de l’Égalité Saint-Rémy Saône-et-Loire
Début : 2025-09-21 09:00:00
fin : 2025-09-21 17:00:00
2025-09-21
Grand jeu de piste du patrimoine à la découverte du cœur historique de saint Rémy. 2 places pour notre concert Gospel de novembre à gagner. Inscription obligatoire sur notre site internet www.saintremypatrimoine.com à la page agenda. .
