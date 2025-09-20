À la découverte du patrimoine textile Hôtel de Ville Bar-le-Duc

Nombre de places limitées. Départ devant le kiosque du parc de l’Hôtel de Ville.

La production textile à Bar-le-Duc remonte au Moyen Âge. Au fil du temps, les premiers artisans ont laissé la place à de plus grands ateliers, avant que l’activité ne se transforme en une véritable industrie. Cette visite revient sur l’histoire humaine, technique et architecturale de ce patrimoine.

Hôtel de Ville 12 rue Lapique, 55000 Bar-le-Duc Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/fr-fr »}] Bâti à l’extérieur de la ville en 1803, l’actuel hôtel de ville est dû à la volonté du maréchal Charles-Nicolas Oudinot de posséder, dans sa ville natale, une habitation digne de sa position d’officier militaire. Construit entre cour et jardin, selon les canons esthétiques de l’époque, il fut acquis par la municipalité en 1868, à la suite du décès de la veuve du maréchal, afin d’y installer la maison commune et d’offrir aux Barisiens un parc verdoyant au cœur de la cité.

Journées européennes du patrimoine 2025

