A la découverte du petit patrimoine rural Église Saint-Saturnin Saint-Saturnin-de-Lenne

A la découverte du petit patrimoine rural Samedi 20 septembre, 09h30 Église Saint-Saturnin Aveyron

Gratuit.

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Sortie géologique en voiture avec Luc Le Falher David

Partez à la découverte du patrimoine rural en compagnie de Luc Le Falher David, géologue à la retraite, lors d’une sortie en voiture à travers paysages et sites géologiques remarquables :

Saint-Saturnin de Lenne : grès rouges et calcaires blancs de l’église

Montée Christian Woittequand : marnes bleues et calcaires roux

Panorama depuis l’antenne

Doline de Montagnac (point de vue)

Montagnac : calcaires gris et argiles rouges du village

Fontaine de Montagnac et sa doline

Col du Puech de Buzeins (D 582) : dolomie

Église Saint-Saturnin Saint-Saturnin-de-Lenne Saint-Saturnin-de-Lenne 12560 Aveyron Occitanie Edifice de grès rouge du XIIe siècle comprenant une abside à cinq pans et voûtée en cul de four, une travée de choeur, deux transepts dont la croisée est couverte par une coupole octogonale à nervures de section demi-circulaire et une nef. Un premier étage de clocher est couronné par une coupole. L'ancienne couverture du clocher a été remplacée en 1880 par la flèche et le lanternon actuels, la foudre étant tombée dessus. Les deux dernières travées auraient été reprises vers 1840, sans doute à la suite de désordres, avec réemploi des anciens matériaux. Le portail actuel date de cette réfection. La décoration se compose de chapiteaux et corbeaux sculptés et deux bas-reliefs représentant des combats de chevaliers à cheval et à pied.

© Luc Le Falher David