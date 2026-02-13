A la découverte du Petit Prédembourg., Ferme des jésuites, Dunkerque

A la découverte du Petit Prédembourg. Samedi 21 février, 14h00 Ferme des jésuites Nord

Sortie gratuite, réservation souhaitée, prévoir chaussures et tenue adaptées.

Début : 2026-02-21T14:00:00+01:00 – 2026-02-21T15:30:00+01:00

Fin : 2026-02-21T14:00:00+01:00 – 2026-02-21T15:30:00+01:00

Cette balade à travers le Petit Prédembourg sera l’occasion de découvrir un espace riche de nombreux milieux et d’une faune et d’une flore diversifiée.

RDV directement sur site, ferme des Jésuites, rue quenez

Ferme des jésuites rue Quenez Dunkerque 59279 Mardyck Nord Hauts-de-France

Un lieu discret, une nature surprenante, un espace méconnu à découvrir week-ends narure randonnée

Ville de Grande-synthe