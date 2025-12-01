A la découverte du poney avec le Centre Equestre Dunois Châteaudun
A la découverte du poney avec le Centre Equestre Dunois Châteaudun mardi 23 décembre 2025.
A la découverte du poney avec le Centre Equestre Dunois
Place de la Liberté Châteaudun Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-12-23 09:30:00
fin : 2025-12-23 11:30:00
2025-12-23
A la découverte du poney pansage, soins et baptêmes, horse-ball. Une belle occasion pour les enfants et les plus grands, de passer un moment au contact des animaux.
English :
Discover the pony: grooming, care and baptisms, horse-ball. A great opportunity for children and adults alike to spend time with animals.
