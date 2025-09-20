A la découverte du pont Saint Roch: boucle de Sant’Andria (Feliceto) Feliceto Feliceto

A la découverte du pont Saint Roch: boucle de Sant'Andria (Feliceto)
Feliceto
samedi 20 septembre 2025.

https://lisulaoutdoor.fr/fr/parcours/243571

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T08:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T08:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Descriptif : Au départ du village de Feliceto, balade sous le village sur les chemins menant aux anciens jardins ponctués de moulins en passant par le pont génois enjambant le Regino.

Le pont Saint Roch est un élément majeur du patrimoine bâti de Feliceto. Fortement dégradé, il a besoin d’une restauration urgente. Si vous souhaitez soutenir ce projet une collecte est en ligne sur le site de la Fondation du patrimoine : https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/pont-saint-roch-de-feliceto/102406

Rando 23 : Boucle de Sant’Andria (Feliceto)

