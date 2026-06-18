A la découverte du quartier de la chapelle des marins Saint-Vaast-la-Hougue dimanche 12 juillet 2026.

Saint-Vaast-la-Hougue

A la découverte du quartier de la chapelle des marins

2 Place du Général Leclerc Saint-Vaast-la-Hougue Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-12 10:00:00

fin : 2026-07-13 18:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Venez nombreux participer à la grande journée festive organisée par la SNSM autour du quartier de la chapelle des marins.

Au programme, Présentation de la SNSM, visite de la vedette de sauvetage, sorties en mer, stands d’animations pour les enfants, expositions à la maison des anciens gardiens de phares.

Restauration et buvette sur place, Tombola.

Les 12 et 13 juillet, dès 10h. .

2 Place du Général Leclerc Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie

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English : A la découverte du quartier de la chapelle des marins

L’événement A la découverte du quartier de la chapelle des marins Saint-Vaast-la-Hougue a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Cotentin Le Val de Saire