A la découverte du quartier de la chapelle des marins Saint-Vaast-la-Hougue
A la découverte du quartier de la chapelle des marins Saint-Vaast-la-Hougue dimanche 12 juillet 2026.
Saint-Vaast-la-Hougue
A la découverte du quartier de la chapelle des marins
2 Place du Général Leclerc Saint-Vaast-la-Hougue Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-12 10:00:00
fin : 2026-07-13 18:00:00
Date(s) :
2026-07-12
Venez nombreux participer à la grande journée festive organisée par la SNSM autour du quartier de la chapelle des marins.
Au programme, Présentation de la SNSM, visite de la vedette de sauvetage, sorties en mer, stands d’animations pour les enfants, expositions à la maison des anciens gardiens de phares.
Restauration et buvette sur place, Tombola.
Les 12 et 13 juillet, dès 10h. .
2 Place du Général Leclerc Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : A la découverte du quartier de la chapelle des marins
L’événement A la découverte du quartier de la chapelle des marins Saint-Vaast-la-Hougue a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Cotentin Le Val de Saire
À voir aussi à Saint-Vaast-la-Hougue (Manche)
- Semi-marathon des Vikings et la course de l’huître 2026 Saint-Vaast-la-Hougue 27 juin 2026
- Visite de la tour de la Hougue fort de la hougue Saint-Vaast-la-Hougue 27 juin 2026
- Journée nationale du sauvetage Saint-Vaast-la-Hougue 28 juin 2026
- Visite de la tour de la Hougue fort de la hougue Saint-Vaast-la-Hougue 1 juillet 2026
- Exposition des Peintres Officiels de la Marine Chantier Naval Bernard Saint-Vaast-la-Hougue 4 juillet 2026