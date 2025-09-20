A la découverte du quartier Saint Laurent Patrimoine et Développement du Grand Grenoble Grenoble

A la découverte du quartier Saint Laurent 20 et 21 septembre Patrimoine et Développement du Grand Grenoble Isère

Réservation uniquement sur www.patrimoine-grandgrenoble.fr Devant le 10 rue Chenoise 10 mn avant le début de la visite Durée 1 heure 15

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:15:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

Situé sur la rive droite de l’Isère, le quartier Saint Laurent est l’un des quartiers les plus anciens de la ville. Il est très chargé d’histoire, son urbanisme extrêmement dense en témoigne. Son origine remonte à l’époque gallo-romaine, au temps où Grenoble s’appelait encore Cularo. Un petit faubourg s’était alors développé sur la rive droite de l’Isère, au pied de la Bastille, mais en dehors de l’enceinte romaine située sur la rive gauche. Aujourd’hui, son animation commerciale est incontestée, galeries d’art, bars à thèmes, restaurants et pizzérias se suivent.

On est ici au cœur du quartier surnommé « la petite Corato », en raison du grand nombre de familles originaires d’Italie et plus particulièrement des Pouilles.

Patrimoine et Développement du Grand Grenoble 10 rue Chenoise 38 000 GRENOBLE Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes http://www.patrimoine-grandgrenoble.fr [{« type »: « link », « value »: « http://www.patrimoine-grandgrenoble.fr »}]

