À la découverte du quartier Schaken, l’ancienne petite Venise de Saint-Maur RDV 1 avenue Noël Saint-Maur-des-Fossés

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Le quartier Schaken ou « quartier des Bagaudes » doit son premier développement au bac de Créteil et à la traversée du halage. En effet, les bateaux qui remontaient la rivière étaient tirés par des bœufs ou des chevaux. Ceux-ci traversaient la Marne à cet endroit pour passer sur la rive droite, plus courte et dépourvue d’îles. Sept maisons, habitées par des pêcheurs et des agriculteurs, forment le hameau de Port-Créteil, mentionné déjà sur une monnaie mérovingienne. Elles sont regroupées autour d’une place de village qui existe toujours. Durant des siècles, le quartier est constitué de nombreuses îles, toutes rattachées à la terre ferme entre le XVIIIe siècle et 1940.

Le quartier porte le nom de celui qui fut un temps l’un des plus importants propriétaires terriens saint-mauriens : Pierre Schaken. Après sa mort, le domaine est loti en 130 lots par sa fille en 1882. Sept rues sont alors ouvertes, dont les rues des îles, de Joinville, Jules Joffrin, Pinet (aujourd’hui Politzer). C’est la fin du caractère champêtre des lieux. Le parcours proposé permet d’appréhender l’histoire du quartier en relevant le souvenir des anciens bras de la Marne qui enserraient ses îles et en observant l’architecture de ses maisons, depuis le « bâtiment remarquable » protégé par le PLU, jusqu’à la modeste « maison d’ouvrier » ou l’immeuble de rapport. Le livret comporte également un jeu de piste pour les enfants.

Téléchargez le livret de visite sur <saint-maur.com> ou retirez-le dans le hall de l’Hôtel de Ville ou au stand du service Culture de la ville de Saint-Maur (jardins de l’Hôtel de Ville avenue de la République) les samedi et dimanche de 14h à 17h

Circuit « À la découverte du quartier Schaken, l’ancienne petite Venise de Saint-Maur »

