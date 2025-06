la découverte du quartier Villeneuve/Sacrés Coeurs Cercle Paul Bert Ginguené Rennes 18 juillet 2025

Gratuit, sans inscription – Instructions à retirer sur place

À la découverte de Villeneuve/Sacrés coeurs ! Un jeu de piste sur l’histoire du quartier

Sous la forme d’un jeu de piste, en famille, (re)découvrez l’histoire du quartier, ses lieux emblématiques, ses anecdotes.Le parcours se terminera au parc Villeneuve, pour une démabulation proposée par la compagnie Felicita.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-18T17:30:00.000+02:00

Fin : 2025-07-18T18:30:00.000+02:00

Cercle Paul Bert Ginguené 15 rue Ginguené, 35000 Rennes Sud-Gare Rennes 35000 Ille-et-Vilaine