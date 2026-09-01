Informations pratiques

Thoisy-le-Désert

A la découverte du réservoir de Cercey

Réservoir de Cercey Thoisy-le-Désert Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

A la découverte du réservoir de Cercey

Venez, seul(e) ou en famille, découvrir le Réservoir de Cercey grâce à des activités ludiques, scientifiques, historiques ! Les plantes présentes, les petites bêtes et les oiseaux d’eau, n’auront plus de secrets pour vous. Et pour les amateurs d’histoire et de technique, vous pourrez en savoir davantage sur l’histoire du Canal de Bourgogne et le fonctionnement de ses réservoirs. .

Réservoir de Cercey Thoisy-le-Désert 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 60 13 28

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English : A la découverte du réservoir de Cercey

L’événement A la découverte du réservoir de Cercey Thoisy-le-Désert a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Pouilly – Bligny