A la découverte du Rouen Art déco Le Grand-Quevilly
dimanche 25 octobre 2026 · Le Grand-Quevilly
Informations pratiques
Le Grand-Quevilly
A la découverte du Rouen Art déco
place Tissot Le Grand-Quevilly Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 15:00:00
fin : 2027-01-10 17:00:00
Date(s) :
2026-10-25 2027-01-10
Très discret à Rouen, le style Art Déco y présente quelques ambassadeurs de qualités. Plongez dans les années 1920 et 1930 !
Rendez-vous Devant la gare SNCF, place Tissot, Rouen
Dimanche 25 octobre 2026, Dimanche 10 janvier 2027, 15h00
Gratuit. Réservation obligatoire https://my.weezevent.com/a-la-decouverte-du-rouen-art-deco .
place Tissot Le Grand-Quevilly 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 52 95 01 guillaume.gohon@metropole-rouen-normandie.fr
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English : A la découverte du Rouen Art déco
L’événement A la découverte du Rouen Art déco Le Grand-Quevilly a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme Rouen tourisme
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