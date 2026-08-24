Informations pratiques

Le Grand-Quevilly

A la découverte du Rouen Art déco

place Tissot Le Grand-Quevilly Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 15:00:00

fin : 2027-01-10 17:00:00

Date(s) :

2026-10-25 2027-01-10

Très discret à Rouen, le style Art Déco y présente quelques ambassadeurs de qualités. Plongez dans les années 1920 et 1930 !

Rendez-vous Devant la gare SNCF, place Tissot, Rouen

Dimanche 25 octobre 2026, Dimanche 10 janvier 2027, 15h00

Gratuit. Réservation obligatoire https://my.weezevent.com/a-la-decouverte-du-rouen-art-deco .

place Tissot Le Grand-Quevilly 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 52 95 01 guillaume.gohon@metropole-rouen-normandie.fr

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English : A la découverte du Rouen Art déco

L’événement A la découverte du Rouen Art déco Le Grand-Quevilly a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme Rouen tourisme