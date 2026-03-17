A la découverte du ruisseau de Rochefollet et de ses bois humides Parking de la salle des fêtes Bussac-sur-Charente
A la découverte du ruisseau de Rochefollet et de ses bois humides Parking de la salle des fêtes Bussac-sur-Charente samedi 18 avril 2026.
A la découverte du ruisseau de Rochefollet et de ses bois humides
Parking de la salle des fêtes 143 rte du Val de Charente Bussac-sur-Charente Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:30:00
fin : 2026-04-18 16:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Dans le cadre de l’atlas de la biodiversité communal de Bussac-sur-Charente, partons à la découverte du ruisseau de Rochefollet et de ses bois humides.
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Parking de la salle des fêtes 143 rte du Val de Charente Bussac-sur-Charente 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine contact@environat.fr
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English :
As part of Bussac-sur-Charente’s communal biodiversity atlas, let’s discover the Rochefollet stream and its wetlands.
L’événement A la découverte du ruisseau de Rochefollet et de ses bois humides Bussac-sur-Charente a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge