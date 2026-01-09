À la Découverte du Sauvetage en Montagne Restaurant Aulian Luz-Saint-Sauveur

À la Découverte du Sauvetage en Montagne

Restaurant Aulian LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 10:30:00

fin : 2026-02-27 12:00:00

Date(s) :

2026-02-27

Envie d’apprendre les bons gestes qui peuvent sauver une vie en montagne ?

Une activité t’est proposée mêlant théorie et pratique, encadrée par des secouristes.

Au programme

> Une immersion avec une vidéo réaliste d’avalanche

> Le témoignage exclusif d’un secouriste qui partage son expérience sur le terrain

> Un atelier pratique de recherche avec DVA (Détecteur de Victime d’Avalanche) pour t’exercer comme un vrai professionnel

Que tu sois skieur, snowboardeur, randonneur ou simple passionné de montagne, cet atelier est l’occasion idéale pour gagner en autonomie, en confiance et en sécurité sur neige.

Une expérience pédagogique, captivante et utile… à vivre absolument lors de ton séjour à Luz Ardiden !

> Rendez-vous sur la terrasse du restaurant Aulian.

> Vêtements chauds, gants, bonnets, chaussures de montagne étanches.

> Activité dépendante de l’enneigement et de la météo.

> Inscription sur luz-ardiden.com .

Restaurant Aulian LUZ ARDIDEN Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 80 64

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Would you like to learn how to save a life in the mountains?

Here’s an activity combining theory and practice, supervised by first-aiders.

On the program:

> Immersion in a realistic avalanche video

> Exclusive testimony from a rescue worker who shares his experience in the field

> A practical avalanche search workshop with an avalanche transceiver, so you can practice like a real professional

Whether you’re a skier, snowboarder, hiker or simply a mountain enthusiast, this workshop is the ideal opportunity to gain autonomy, confidence and safety on snow.

An educational, captivating and useful experience? an absolute must during your stay at Luz Ardiden!

L’événement À la Découverte du Sauvetage en Montagne Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-01-09 par OT de Luz St Sauveur|CDT65