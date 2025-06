A LA DECOUVERTE DU SENTIER DES SORCIERES Les Angles 16 juillet 2025 10:00

Pyrénées-Orientales

A LA DECOUVERTE DU SENTIER DES SORCIERES Av. de Mont-Louis Les Angles Pyrénées-Orientales

Début : 2025-07-16 10:00:00

fin : 2025-07-16

2025-07-16

Mercredi 16 Juillet Sortie nature et culture A le découverte du sentier des sorcières. Rdv au parvis des Jassettes.

En compagnie de Romain ou Maël, partez à la découverte de la zone humide de la cabane en suivant l’histoire de la sorcière et son…

Av. de Mont-Louis

Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 32 76 lesanglesinfos@les-angles.com

English :

Wednesday July 16 Nature and culture outing: Discover the witches’ trail. Meeting point at the Jassettes square.

In the company of Romain or Maël, discover the cabin’s wetland area by following the story of the witch and her…

German :

Mittwoch, 16. Juli Ausflug in die Natur und Kultur: Entdecken Sie den Hexenpfad. Treffpunkt am Vorplatz der Jassettes.

In Begleitung von Romain oder Maël gehen Sie auf Entdeckungsreise durch das Feuchtgebiet der Hütte und folgen der Geschichte der Hexe und ihrer…

Italiano :

Mercoledì 16 luglio Uscita naturalistica e culturale: alla scoperta del sentiero delle streghe. Ritrovo presso il piazzale delle Jassettes.

In compagnia di Romain o Maël, partite alla scoperta della zona umida intorno alla capanna, seguendo la storia della strega e del suo…

Espanol :

Miércoles 16 de julio Paseo por la naturaleza y la cultura: Descubrir el camino de las brujas. Punto de encuentro en la explanada de Jassettes.

En compañía de Romain o Maël, salgan a descubrir la zona húmeda que rodea la cabaña, siguiendo la historia de la bruja y su…

