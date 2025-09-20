À la découverte du site de Gicon : un promontoire rocheux chargé d’histoire et de légendes Château de Gicon Chusclan

À la découverte du site de Gicon : un promontoire rocheux chargé d’histoire et de légendes 20 et 21 septembre Château de Gicon Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Visite libre du château féodal de Gicon

Perché à 245 mètres sur un promontoire rocheux formé au Crétacé supérieur (il y a environ 85 millions d’années), l’ancien château féodal de Gicon domine les vallées de la Cèze et du Rhône. Son donjon, construit sur un oppidum, et sa chapelle romane (XIIIe et XIVe siècles) ont été restaurés entre 1987 et 2006.

Le site, occupé dès la préhistoire, a vu passer les Celtes, les Romains (présence de calade, stèle funéraire, fragments de dolia et tegulae), puis les évêques d’Uzès (depuis 896) et les Clunisiens (depuis 945).

Les parties sud du château, dont le donjon, furent construites entre 1220 et 1260, sous le règne de Saint Louis – qui y passa à deux reprises (1248 et 1270) avant ses départs pour les VIIe et VIIIe croisades.

En 1312, Philippe le Bel autorisa la construction d’une maison forte au nord pour renforcer la défense de la rive gardoise du Rhône, alors frontière entre le Royaume et l’Empire. Au fil des siècles, le château passa entre les mains de plusieurs familles seigneuriales, avant que son donjon ne soit détruit en 1631 après la révolte de Henri de Montmorency et François de Fages contre Louis XIII et Richelieu.

À la Révolution, Cesare Ferrero d’Ormea, gendre du dernier seigneur, conserva le domaine. Trois familles lui succédèrent, dont la famille Michel-Cotte (également propriétaire du Domaine de Saint-Georges) jusqu’en 1973, date à laquelle la cave des vignerons de Chusclan acquit le site.

Une visite libre qui vous fera traverser des siècles d’histoire, du monde antique à l’époque moderne.

Château de Gicon Le bourg, 30200 Chusclan Chusclan 30200 Gard Occitanie Route goudronnée puis chemin de randonnée.

© Les amis de Gicon et du patrimoine