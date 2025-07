À la découverte du site du Tiple Fumel

À la découverte du site du Tiple Fumel dimanche 20 juillet 2025.

À la découverte du site du Tiple

Fumel Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : 2025-07-20 à 2025-08-24

Début : 2025-07-20

fin : 2025-08-24

Date(s) :

2025-07-20 2025-07-27 2025-08-03 2025-08-10 2025-08-17 2025-08-24 2025-08-31

L’association Pays Histoire et Patrimoine vous propose de partir à la découverte du site du Tiple, plateau et ses rochers de grès, la grande carrière d’argile, la floraison des bruyères, le bas fourneau.

Une randonnée « nature et patrimoine » d’environ 4 km, guidée et commentée.

Uniquement sur réservation.

Lieu de rendez-vous donné lors de l’inscription. .

Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 48 14 46

English : À la découverte du site du Tiple

The PHP association invites you to discover the Tiple site, the plateau and its sandstone rocks, the large clay quarry, the flowering heather and the low furnace.

A « nature and heritage » hike of around 4 km, guided and commented.

Reservations required.

Appointment given on registration.

German : À la découverte du site du Tiple

Die PHP-Assoziation schlägt Ihnen vor, die Gegend um Le Tiple zu erkunden: das Plateau mit seinen Sandsteinfelsen, die große Tongrube, die Heideblüte und den niedrigen Ofen.

Eine Wanderung « Natur und Kulturerbe » von ca. 4 km, geführt und kommentiert.

Nur nach vorheriger Anmeldung.

RDV bei der Anmeldung angegeben.

Italiano :

L’associazione PHP vi invita a esplorare il sito di Tiple, l’altopiano e le sue rocce di arenaria, la grande cava di argilla, la fioritura dell’erica e la bassa fornace.

Una passeggiata guidata e commentata « natura e patrimonio » di circa 4 km.

Prenotazione obbligatoria.

Punto d’incontro indicato al momento dell’iscrizione.

Espanol : À la découverte du site du Tiple

La asociación PHP le invita a explorar el yacimiento de Tiple, la meseta y sus rocas de arenisca, la gran cantera de arcilla, el brezo en flor y el horno bajo.

Paseo guiado y comentado « naturaleza y patrimonio » de unos 4 km.

Reserva obligatoria.

Punto de encuentro indicado en la inscripción.

