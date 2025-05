À la découverte du sonneur à ventre jaune – Mairie Bouxurulles, 17 mai 2025 09:00, Bouxurulles.

Vosges

À la découverte du sonneur à ventre jaune Mairie 20 rue de Charmes Bouxurulles Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-05-17 09:00:00

fin : 2025-05-17

Date(s) :

2025-05-17

À la découverte du sonneur à ventre jaune

Du fait de leur petite taille, les mares constituent de magnifiques supports pédagogiques. Cependant, comme toutes les zones humides, les mares sont menacées… 90 % d’entre elles ont disparu au cours du siècle dernier. C’est pour cela que nous proposons une animation autour des petites bêtes de la mare dans le bois de Bouxurulles. Cette balade permettra aux participants d’en connaître d’avantage sur ces mares, ornières temporaires et d’en apprendre un peu plus sur la richesse faunistique qui y vit.

Animation gratuite, attention il y a un peu de marche, pour tous. Chiens acceptés.

Places limitées.

Réservation obligatoire par mail ou téléphoneTout public

0 .

Mairie 20 rue de Charmes

Bouxurulles 88130 Vosges Grand Est +33 6 59 62 69 72 association.hirrus@orange.fr

English :

Discovering the yellow-bellied sounder

Because of their small size, ponds make wonderful teaching aids. However, like all wetlands, ponds are under threat? 90% of them have disappeared over the last century. That’s why we’re proposing a tour of the Bouxurulles woods, focusing on the little creatures of the pond. This walk will enable participants to find out more about these ponds and temporary ruts, and to learn a little more about the rich fauna that lives there.

Free for all, although there is some walking involved. Dogs welcome.

Places limited.

Reservations required by e-mail or telephone

German :

Entdecken Sie die Gelbbauchunke

Aufgrund ihrer geringen Größe eignen sich Teiche hervorragend als Lehrmittel. Doch wie alle Feuchtgebiete sind auch Tümpel bedroht. 90% von ihnen sind im letzten Jahrhundert verschwunden. Aus diesem Grund bieten wir im Wald von Bouxurulles einen Ausflug zu den kleinen Tieren des Teiches an. Bei diesem Spaziergang erfahren die Teilnehmer mehr über diese temporären Tümpel und Fahrspuren und lernen etwas über die reiche Tierwelt, die dort lebt.

Kostenlose Veranstaltung, Achtung, es gibt einen kleinen Fußmarsch, für alle. Hunde sind erlaubt.

Begrenzte Anzahl an Plätzen.

Reservierung per E-Mail oder Telefon erforderlich

Italiano :

Alla scoperta dello scandaglio dal ventre giallo

Grazie alle loro dimensioni ridotte, gli stagni sono degli splendidi strumenti didattici. Tuttavia, come tutte le zone umide, gli stagni sono minacciati: il 90% di essi è scomparso nell’ultimo secolo. Per questo motivo stiamo organizzando una passeggiata nei boschi di Bouxurulles per conoscere meglio le piccole creature che vivono negli stagni. Questa passeggiata permetterà ai partecipanti di conoscere meglio gli stagni e i solchi temporanei e di imparare qualcosa in più sulla ricca fauna che li abita.

La passeggiata è gratuita, ma richiede un po’ di cammino. I cani sono benvenuti.

I posti sono limitati.

Prenotazione obbligatoria via e-mail o telefono

Espanol :

Descubrir el sondador de vientre amarillo

Por su pequeño tamaño, los estanques son un magnífico material didáctico. Sin embargo, como todos los humedales, los estanques están amenazados… el 90% de ellos han desaparecido en el último siglo. Por eso organizamos un paseo por el bosque de Bouxurulles para conocer mejor a las pequeñas criaturas que viven en los estanques. Este paseo permitirá a los participantes conocer mejor estos estanques y surcos temporales y aprender un poco más sobre la rica fauna que los habita.

El paseo es gratuito, pero hay que caminar un poco. Se admiten perros.

Plazas limitadas.

Reserva previa por correo electrónico o teléfono

L’événement À la découverte du sonneur à ventre jaune Bouxurulles a été mis à jour le 2025-05-12 par OT MIRECOURT