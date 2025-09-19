À la découverte du Sud de Champignol : « la meulière pour tous ! » RDV place Jean-Moulin Saint-Maur-des-Fossés

À la découverte du Sud de Champignol : « la meulière pour tous ! » RDV place Jean-Moulin Saint-Maur-des-Fossés vendredi 19 septembre 2025.

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Le quartier de Champignol est délimité au Sud par l’avenue du Bac, à l’Ouest par le boulevard de Champigny, à l’Est par l’avenue Didier et au Nord par la Marne. Si la partie Nord du quartier a été rapidement lotie (dès 1881 pour l’espace entre la gare et l’avenue de Verdun), la partie Sud le fut plus tardivement. En 1864, celle-ci était réservée à la construction d’usines, mais ne trouva aucun preneur. Aussi fut-elle lotie après 1870, d’abord dans le triangle entre l’avenue du Centenaire, l’avenue de Verdun et la ligne RER, puis dans les autres secteurs entre 1885 et 1925. C’est cette partie que nous vous invitons à découvrir. Un quartier encore très champêtre en 1921 mais qui accueille de nombreux habitants dans l’Entre-deux-Guerres.

Le parcours proposé permet d’appréhender l’histoire du quartier en observant l’architecture de ses maisons, depuis le « bâtiment remarquable » protégé par le PLU, jusqu’à la modeste « maison économique » ou l’immeuble de rapport. Le livret comporte également un jeu de piste pour les enfants.

Téléchargez le livret de visite sur <saint-maur.com> ou retirez-le dans le hall de l’Hôtel de Ville ou au stand du service Culture de la ville de Saint-Maur (jardins de l’Hôtel de Ville avenue de la République) les samedi et dimanche de 14h à 17h

RDV place Jean-Moulin Place Jean-Moulin 94210 La Varenne-Saint-Hilaire Saint-Maur-des-Fossés 94210 La Varenne Saint-Hilaire Val-de-Marne Île-de-France

Circuit « À la découverte du Sud de Champignol »

© Aurélien Prévot