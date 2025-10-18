A la découverte du Système Solaire Centre Astronomie Saint-Michel-l’Observatoire

Centre Astronomie 748 route du Centre Astro Saint-Michel-l’Observatoire Alpes-de-Haute-Provence

Projection dans le planétarium Le film raconte l’histoire passionnante de la mission spatiale la plus remarquable de l’histoire de l’humanité.

En 1977, deux sondes spatiales ont été lancées pour explorer les planètes les plus éloignées du système solaire

Centre Astronomie 748 route du Centre Astro Saint-Michel-l’Observatoire 04870 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 76 69 69 billetterie.centre.astro@gmail.com

English :

Planetarium screening:The film tells the fascinating story of the most remarkable space mission in human history.

In 1977, two space probes were launched to explore the solar system?s most distant planets

German :

Vorführung im Planetarium:Der Film erzählt die spannende Geschichte der bemerkenswertesten Weltraummission in der Geschichte der Menschheit.

Im Jahr 1977 wurden zwei Raumsonden gestartet, um die entferntesten Planeten des Sonnensystems zu erforschen

Italiano :

Proiezione nel planetario:Il film racconta l’affascinante storia della più straordinaria missione spaziale della storia dell’umanità.

Nel 1977, due sonde spaziali sono state lanciate per esplorare i pianeti più lontani del sistema solare

Espanol :

Proyección en el planetario:La película narra la fascinante historia de la misión espacial más notable de la historia de la humanidad.

En 1977 se lanzaron dos sondas espaciales para explorar los planetas más lejanos del sistema solar

