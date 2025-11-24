À la découverte du Tanet

Soultzeren Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-09 14:00:00

fin : 2026-01-16 16:30:00

Date(s) :

2026-01-09 2026-01-16 2026-01-23 2026-01-30 2026-02-06 2026-02-13 2026-02-20 2026-02-27 2026-03-06

Explorez les Hautes Vosges lors d’une balade adaptée à tous, à pied ou en raquettes si la neige est présente. Profitez des panoramas alpins du Massif du Tanet, guidés par un accompagnateur local. Anecdotes, traces d’animaux et immersion nature pour un moment unique en montagne !

Découvrez la beauté des paysages des Hautes Vosges en hiver lors d’une randonnée dans le respect d’un environnement préservé.

Un circuit pour vous faire profiter des magnifiques paysages alpins et nordiques du Massif du Tanet. Votre Accompagnateur en Montagne local, professionnel diplômé, vous proposera un itinéraire adapté aux capacités du groupe. Vous allez explorer les différents milieux naturels de la montagne vosgienne. Forêts et Chaumes en seront le cadre. Traces d’animaux et histoires vous accompagneront. Sortie découverte d’environ 2h30 de cheminement en raquettes à neige si les conditions le permettent.

Informations pratiques

Durée 2h30 environ

Horaires 14h00-16h30/17h00

Difficulté Accessible à toute personne sans problème de mobilité

Âge minimum 8 ans

Porte-bébé Non autorisés

Toutourisme Chiens non autorisés

Tarifs Adulte 25€ Enfant (8 -17 ans) 20€

Tarifs Munstercard Adulte 20€ Enfant (8 17 ans) 15€

Préparation

Chaussures Privilégiez des chaussures chaudes et montantes (idéalement des chaussures de marche ou après-ski, mais évitez les moon boots ).

Vêtements chauds et imperméables. Optez pour le système 3 couches (polaire, veste imperméable/coupe-vent), avec gants chauds et bonnet.

Sac à dos Pensez à emporter des barres énergétiques, une boisson et des lunettes de soleil.

À noter

Les raquettes, bâtons et équipements de sécurité seront fournis gratuitement en cas de neige.

En cas d’absence de neige, des crampons de randonnée pourront être utilisés.

Le déplacement jusqu’au lieu de départ se fait en véhicule personnel. Pensez à respecter les obligations d’équipement hiver en vigueur entre le 1er novembre et le 31 mars.

Ce programme peur être amené à être modifié en raison des conditions de sécurité et en

particulier des conditions météorologique

La sortie est confirmée dès 4 participants. En cas de nombre insuffisant, vous serez prévenu et intégralement remboursé, ou votre activité pourra être reprogrammée. .

Soultzeren 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 31 80 contact@vallee-munster.eu

English :

Explore the Hautes Vosges on a hike suitable for everyone, on foot or with snowshoes if snow is present. Enjoy the alpine panoramas of the Massif du Tanet, guided by a local guide. Anecdotes, animal tracks and nature immersion for a unique mountain experience!

German :

Erkunden Sie die Hochvogesen auf einer Wanderung, die für alle geeignet ist, zu Fuß oder mit Schneeschuhen, wenn Schnee liegt. Genießen Sie die alpinen Panoramen des Tanet-Massivs, geführt von einem lokalen Begleiter. Anekdoten, Tierspuren und das Eintauchen in die Natur sorgen für einen einzigartigen Moment in den Bergen!

Italiano :

Esplorate gli Hautes Vosges con un’escursione adatta a tutti, a piedi o con le racchette da neve in caso di presenza di neve. Godetevi i panorami alpini del Massiccio del Tanet, accompagnati da una guida locale. Aneddoti, tracce di animali e immersione nella natura per un’esperienza di montagna unica!

Espanol :

Explore los Altos Vosgos en un paseo apto para todos los públicos, a pie o con raquetas si hay nieve. Disfrute de los panoramas alpinos del Macizo del Tanet, guiado por un guía local. Anécdotas, huellas de animales e inmersión en la naturaleza para vivir una experiencia única en la montaña

