A LA DÉCOUVERTE DU TANTRA – Montpellier, 1 juin 2025

Hérault

A LA DÉCOUVERTE DU TANTRA 15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier Hérault

Tarif : 18 – 18 – 20 EUR

Date et horaire :

Début : 2025-06-01

fin : 2025-06-01

Date(s) :

2025-06-01

Cet atelier est réservé aux personnes ayant reçu les transmissions du tantra du yoga suprême dans la nouvelle tradition kadampa ou ayant l’intention de les recevoir prochainement.

A la découverte du tantra

Stage de méditation au centre à Montpellier et sur YouTube

Le dimanche 1 juin de 10:00 à 13:00 avec Kadam Olivier

Le tantra dans la tradition kadampa est une méthode bouddhiste rapide et joyeuse pour transformer notre manière de nous percevoir et d’interagir avec le monde. Grâce à la puissance de l’imagination et à la méditation, le tantra nous aide à révéler notre potentiel le plus bénéfique et à vivre chaque situation comme une opportunité de développement intérieur.

10h-11h15 / 11h45-13h .

15 Rue du Faubourg Boutonnet

Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 9 53 33 27 42 videos@meditation-montpellier.org

English :

This workshop is reserved for people who have received the Supreme Yoga Tantra transmissions in the new Kadampa tradition, or who intend to receive them in the near future.

German :

Dieser Workshop ist nur für Personen gedacht, die die Übertragungen des Tantras des höchsten Yogas in der neuen Kadampa-Tradition erhalten haben oder beabsichtigen, sie in Kürze zu erhalten.

Italiano :

Questo workshop è riservato alle persone che hanno ricevuto le trasmissioni del tantra dello yoga supremo nella nuova tradizione Kadampa o che intendono riceverle nel prossimo futuro.

Espanol :

Este taller está reservado a personas que hayan recibido las transmisiones del tantra del yoga supremo en la nueva tradición kadampa o que tengan intención de recibirlas en un futuro próximo.

