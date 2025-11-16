A LA DÉCOUVERTE DU TANTRA Montpellier

A LA DÉCOUVERTE DU TANTRA

15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier Hérault

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

Le dimanche 16 novembre de 10:00 à 13:00 avec Kadam Olivier

Cet atelier est réservé aux personnes ayant reçu les transmissions du tantra du yoga suprême dans la nouvelle tradition kadampa ou ayant l’intention de les recevoir prochainement.

Le tantra est bien plus qu’une simple philosophie. C’est un chemin puissant qui nous enseigne à transformer les expériences ordinaires en opportunités pour approfondir notre connexion spirituelle. Cet atelier est parfait pour ceux qui débutent dans leur pratique du tantra mais également pour les personnes plus expérimentées qui souhaitent approfondir.

10h-11h15 11h45-13h

Sur inscription .

15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 9 53 33 27 42 info@meditation-montpellier.org

English :

Sunday November 16 from 10:00 to 13:00 with Kadam Olivier

This workshop is reserved for people who have received the Supreme Yoga Tantra transmissions in the new Kadampa tradition, or who intend to receive them in the near future.

German :

Am Sonntag, den 16. November von 10:00 bis 13:00 Uhr mit Kadam Olivier

Dieser Workshop ist für Personen reserviert, die die Übertragungen des Tantras des Höchsten Yoga in der neuen Kadampa-Tradition erhalten haben oder beabsichtigen, sie in Kürze zu erhalten.

Italiano :

Domenica 16 novembre dalle 10:00 alle 13:00 con Kadam Olivier

Questo workshop è riservato alle persone che hanno ricevuto le trasmissioni del tantra dello yoga supremo nella nuova tradizione Kadampa o che intendono riceverle a breve.

Espanol :

Domingo 16 de noviembre de 10:00 a 13:00 con Kadam Olivier

Este taller está reservado a las personas que han recibido las transmisiones del tantra del yoga supremo en la nueva tradición kadampa o que tienen la intención de recibirlas próximamente.

