À LA DÉCOUVERTE DU TANTRA Montpellier

À LA DÉCOUVERTE DU TANTRA

15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier Hérault

Tarif : 18 – 18 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Dans le bouddhisme kadampa, le tantra n’est pas une action extérieure, mais une méthode intérieure profonde pour réaliser son plein potentiel. Cet atelier vous accompagne pour mettre en place votre pratique de méditation tantrique et apprendre à l’intégrer pleinement au cœur de votre vie quotidienne.

Une opportunité précieuse pour donner une dimension inspirante et transformatrice à chaque instant.

Fondations intérieures Comprenez comment les méthodes tantriques agissent directement sur votre esprit pour éveiller rapidement vos qualités bénéfiques.

Pratique concrète Apprenez à structurer votre séance de méditation pour qu’elle devienne un moteur de joie et de sens au quotidien.

Potentiel pur Découvrez comment transformer vos perceptions ordinaires pour vous aider vous-même et aider les autres plus efficacement.

Inscription Sur le site ou sur place (venir 10 min avant).

Coût 20 € (Normal) 18 € (Réduit). Inclus avec le Pass Médit ou le Pass Streaming.

Aide financière Personne n’est refusé par manque de moyens financiers, contactez-nous. .

15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 9 53 33 27 42 info@meditation-montpellier.org

English :

Sunday, March 22, 10:00 a.m. to 1:00 p.m. Each session is different, follows on from one another and complements one another for a progressive experience.

In Kadampa Buddhism, Tantra is not an external action, but a profound inner method for realizing one’s full potential.

